Lo è il tessuto più aderente - Cruciverba

Lo è il tessuto più aderente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELASTICO

Rendere più efficace la comunicazione tra le cellule contribuire a incrementare l'adesione cellulare e quindi la resistenza meccanica del tessuto obliterare...

Altre definizioni con tessuto; aderente; tessuto per camicie estive; tessuto per asciugamani; Lo è il tessuto ... trasparente per gli anni; tessuto leggero detto anche velocrespo fra; Stretto e aderente come un paio di leggings; Il politetrafluoroetilene antiaderente ; Rivestimento molto aderente ; Lo è l abito aderente ; Cerca nelle Definizioni