Suonatore natalizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suonatore natalizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Suonatore natalizio

Lo zampognaro è il suonatore di zampogna, uno strumento musicale arcaico a fiato diffuso in italia centro-meridionale. la zampogna (da non confondere...

zampognaro innamorato è un film commedia del 1983 diretto da ciro ippolito. in un paesino tra le montagne tonino è il più giovane pastore. ama ed è amato...