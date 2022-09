Si stringe in più persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stringe in più persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PATTO

Significato/Curiosita : Si stringe in piu persone

Il patto di varsavia del 1955, detto anche trattato di varsavia (in russo: , traslitterato: varšavskij dogovor) ed ufficialmente trattato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

