Sottilmente accorto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottilmente accorto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTUTO

Significato/Curiosita : Sottilmente accorto

Del suo ordine e negli obiettivi che tenta di raggiungere, rinnegando sottilmente il suo passato di pirata egoista e arrivista, che gli ha causato la perdita...

La classe astute è una classe di sottomarini nucleari d'attacco (ssn) della royal navy. il programma è stato avviato nel 1994 e il progetto definitivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con sottilmente; accorto; Un arma per prendere sottilmente in giro; Un arma per prendere sottilmente in giro; Un arma per prendere sottilmente in giro; sottilmente convincente; accorto ed avveduto; Poco.. accorto ; Furbo, accorto , smaliziato; accorto , prudente; Cerca nelle Definizioni