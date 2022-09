Vi si sono svolte le ultime Olimpiadi invernali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si sono svolte le ultime Olimpiadi invernali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PECHINO

Significato/Curiosita : Vi si sono svolte le ultime olimpiadi invernali

Giochi olimpici invernali sono un evento sportivo che raccoglie gare di sport invernali, ovvero che si svolgono su ghiaccio o neve: si disputano dal 1924...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima razza di anatra, vedi pechino (anatra). pechino (afi: /pe'kino/; in cinese s, beijingp, letteralmente "capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

