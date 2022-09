Sono andati... ai tempi di Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono andati... ai tempi di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ITI

Significato/Curiosita : Sono andati... ai tempi di dante

vedi dante alighieri (disambigua). disambiguazione – "dante" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dante (disambigua). dante alighieri...

Industriale iti – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di itambacuri (brasile) iti (mitologia) – figlio di tereo e procne iti (botanica) –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con sono; andati; tempi; dante; In lista sono pari; sono misti nella giardiniera; Lo sono l elio e lo xeno; sono 27 quelli dell UE; Belli, detto di tempi andati ; Mandati di nuovo in basso; andati in alto; Mandati giù; Domestica d altri tempi ; Il più veloce dei tempi lenti musicali; Signori... d altri tempi ; A quei tempi ; dante lo pone fra i golosi; dante lo incontra nel II canto del Purgatorio; dante lo fu di Beatrice; Pena inflitta a dante nel 1302; Cerca nelle Definizioni