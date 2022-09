Lo sono le alghe e le felci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le alghe e le felci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CRITTOGAME

Significato/Curiosita : Lo sono le alghe e le felci

In modo analogo a quello che avviene nei cloroplasti delle alghe, dei muschi, delle felci e delle piante con semi. per la fotosintesi i cianobatteri non...

Le crittogame (dal greco pt, nascosta e aµ riproduzione), nella classificazione di linneo (systema naturae, 1735), costituivano la classe delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

