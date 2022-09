La sigla dell Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla dell Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 1 lettere : A

Significato/Curiosita : La sigla dell austria

Significati, vedi austria (disambigua). coordinate: 48°n 14°e / 48°n 14°e48; 14 l'austria (in tedesco: österreich, /'œstaç/; in austro-bavarese: ésterreich)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi a (disambigua). a (minuscolo a; nome italiano "a" /a/) è la prima lettera dell'alfabeto latino, greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Il personale non docente che lavora nella scuola sigla ; sigla sindacale; sigla coloniale; Ricerca per lo Stato sigla ; Il rumore dell a fontana; I martelli dell e campane; Marte era quello dell a guerra; Canzone dell a Pausini; Bella regione austria ca; Il Mahler compositore austria co; I confini dell austria ; I confini... dell austria ;