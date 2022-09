Siede in testa all elefante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Siede in testa all elefante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORNAC

Significato/Curiosita : Siede in testa all elefante

Davvero innaturale, un essere con il corpo di uomo e l'enorme testa di elefante siede su un trono di pietra; all'inizio conan lo ritiene una statua,...

cornac è un comune francese di 364 abitanti situato nel dipartimento del lot nella regione dell'occitania. il comune di cornac si trova nel nord-est del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con siede; testa; elefante; Chi vi si siede ... spera di vincere; Lo presiede il Primo Ministro; Vi siede il pubblico negli stadi; Presiede tte la Commissione Europea; Si fanno per protesta ; Ciascuna parte di una testa d aglio; In testa al jet; Prende martellate in testa ; Cartone animato su un elefante monarca; Lo emette l elefante ; Lo squalo elefante ; Il dio elefante venerato in India;