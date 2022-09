Servono per prendere le misure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per prendere le misure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : METRI

Significato/Curiosita : Servono per prendere le misure

Strategia è tipicamente un gioco da tavolo o un videogioco nel quale le capacità di prendere decisioni di un giocatore hanno un grande impatto nel determinare...

Determinarono però che la lunghezza del quarto terrestre era di 10 001 957 metri anziché i 10 000 000 previsti. nel 1899 venne creato il primo campione standard... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

