Lo scrittore de L Aleph - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scrittore de L Aleph. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo scrittore de l aleph

L'aleph (in spagnolo: el aleph) è una raccolta di racconti dello scrittore argentino jorge luis borges, apparsi separatamente in precedenza su riviste...

Jorge francisco isidoro luis borges acevedo noto semplicemente come jorge luis borges (ipa: ['xorxe 'lwis 'borxes], pronuncia[·info]; buenos aires, 24...