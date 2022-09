Scabroso, irto di difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scabroso, irto di difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPINOSO

Significato/Curiosita : Scabroso, irto di difficolta

Disambiguazione – se stai cercando lo scrittore italiano, vedi vincenzo spinoso. spinoso è un comune italiano di 1 347 abitanti della provincia di potenza in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con scabroso; irto; difficoltà; scabroso ; Pieno di difficoltà o scabroso ; Grave e scabroso ; Arbusto detto anche mirto ; irto e setoloso; Animale irto di aculei; irto di peli, villoso; Ci naviga chi è in difficoltà ; Come le acque in cui naviga chi è in difficoltà ; Agire per chi è in difficoltà ; difficoltà di respirazione, mancanza d aria; Cerca nelle Definizioni