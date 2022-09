Il sangue che ritorna al cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sangue che ritorna al cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REFLUO

Significato/Curiosita : Il sangue che ritorna al cuore

da queste all'atrio destro del cuore la pressione cade velocemente fin quasi allo zero. il sangue ritorna al cuore grazie alla pompa muscolare e alla...

Totale. se il refluo urbano contiene anche scarichi di natura industriale deve essere rispettata anche la tabella 3 prima colonna acque reflue industriali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con sangue; ritorna; cuore; Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo; Che riguarda il sangue ; Coagulo di sangue nelle vene; Individuo di sangue misto dell America del Sud; ritorna re a galla; ritorna ti al legittimo proprietario; Permette al caucciù di ritorna re allo stato originario dopo una compressione; ritorna to in questo mondo; Il cuore dell impianto di riscaldamento; L Edmondo del romanzo cuore ; Sono piccoli e di cuore in un cartone giapponese; H cuore di Jean; Cerca nelle Definizioni