Le robuste reti per le mattanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le robuste reti per le mattanze.



Soluzione 7 lettere : TONNARE

Significato/Curiosita : Le robuste reti per le mattanze

Fino al 2007, l'anno dell'ultima mattanza. data la sua passione per il mare ed essendo alto ben 1,93 m e molto robusto di corporatura veniva chiamato dai...

La tonnara di favignana, ufficialmente denominata ex stabilimento florio delle tonnare di favignana e formica, è un'antica tonnara, con annesso stabilimento...

