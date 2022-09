Rispondere per le rime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rispondere per le rime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIBATTERE

Significato/Curiosita : Rispondere per le rime

Ma mentre se ne sta andando comincia a rispondere per le rime al ceo, dicendo che era entrato nella tenuta per poter vivere qualche giorno da ricco; inoltre...

Sulle pareti danno quasi sempre una seconda chance per chi difende di ribattere la palla, a differenza del tennis dove se si viene superati dalla palla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con rispondere; rime; Lo sono le risposte di chi non vuol rispondere ; Corrispondere in maniera precisa; __ è lecito, rispondere è cortesia, dice il motto; Tali da corrispondere alle condizioni ideali; L esprime lo spettatore da casa; È chiusa da un perime tro; Le prime in ripetizione; L atto di conferime nto della rappresentanza legale; Cerca nelle Definizioni