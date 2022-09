Restare troppo sotto le coltri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restare troppo sotto le coltri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLTRIRE

Significato/Curiosita : Restare troppo sotto le coltri

Completamente decifrato: sotto quella coltre di "stranezza" si è conclamato un nuovo modo di fare jazz a cui si ispirarono le generazioni successive. thelonious...

Lunghi. i dugonghi sono animali sociali, estremamente pigri, che amano poltrire per ore ed ore durante la giornata, galleggiando immersi nell’acqua. spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

