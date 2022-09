Rende il cuscino più o meno alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende il cuscino più o meno alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RIEMPITURA

Significato/Curiosita : Rende il cuscino piu o meno alto

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Dettagliata analisi stratigrafica, l'"incavo" deve essere distinto dalla "riempitura", che è obbligatoriamente successiva al "taglio" del fosso, anche se di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con rende; cuscino; meno; alto; Comprende una parte della Turchia; Le masserizie di chi prende e parte all improvviso; Si passano sulle foglie d oro per rende rle brillanti; Si rende a Dio; cuscino ; Stropicciato... come un cuscino ; Taglio del maiale della carbonara cuscino ; Morbido come un cuscino ; Così è anche detto un test su cui cade l esaminato meno preparato; Un romeno del passato; Le cifre precedute da un meno ; Un po meno di una dozzina; È sempre in alto sulla mappa; Illuminano dall alto ; La usa chi vuol dare risalto a ciò che dice; Si grida durante il salto ; Cerca nelle Definizioni