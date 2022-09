Quello del Gran Paradiso è una zona di Natura protetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del Gran Paradiso è una zona di Natura protetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PARCO NATURALE

Significato/Curiosita : Quello del gran paradiso e una zona di natura protetta

45°30'10n 7°18'36e / 45.502778°n 7.31°e45.502778; 7.31 il parco nazionale del gran paradiso (in francese parc national du grand-paradis) è il parco nazionale...

"riserva naturale" rimanda qui. se stai cercando il luogo fittizio dei pokémon, vedi riserva naturale (pokémon). nelle scienze ambientali le aree naturali protette...

