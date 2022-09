Quand è pieno, è gonfio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quand è pieno, è gonfio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Quand e pieno, e gonfio

Corrotto e adulatore. ha una corporatura massiccia e la mascella marcata. è pelato, e quando si arrabbia gli si arrossa la cima della testa e gli si gonfia il...

L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con quand; pieno; gonfio; Così si va quand o si va troppo piano; quand o non c è più nulla da fare è chiusa; Si prova quand o ci si toglie un peso; La prendi quand o la dai; Fa acquisire il pieno godimento di un bene altrui; Un luogo pieno di rettili; Semifreddo ripieno tipico dell Italia del sud; pieno ; Rigonfio ; Viene assunto per eliminare il gonfio re addominale; Un po ... gonfio ; Un... po di gonfio re; Cerca nelle Definizioni