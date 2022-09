La proposizione con un giro di parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La proposizione con un giro di parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PERIFRASTICA

Significato/Curiosita : La proposizione con un giro di parole

Sintattico, l'infinito ha un giro di frase estremamente semplice ed essenzialmente basato sulla paratassi. fra le poche proposizioni subordinate prevalgono...

perifrastica passiva (o coniugazione perifrastica passiva) è il modo con cui le grammatiche scolastiche chiamano un costrutto sintattico della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con proposizione; giro; parole; Una parte della proposizione ; proposizione ritenuta vera ma non dimostrabile; proposizione non dimostrabile; proposizione d opposizione; Un giro in bicicletta si può definire anche così; È la vetta più alta del giro d Italia; Raggiro che consente di ottenere un vantaggio; La comunità spagnola di Lloret de Mar e giro na; La passione nelle parole ; Tenere parole d amore; Modifica le parole rendendole... grosse; Capta suoni e parole ; Cerca nelle Definizioni