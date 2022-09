Si prende per abbreviare la strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per abbreviare la strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCORCIATOIA

Comunale di caltanissetta in sicilia. la città, da cui prende nome la vasta pianura circostante e l'ampio golfo su cui si affaccia, è un importante centro...

Del termine "scorciatoia da tastiera" può variare in relazione al produttore del software. ad esempio, microsoft differenzia le scorciatoie da tastiera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con prende; abbreviare; strada; Comprende una parte della Turchia; Le masserizie di chi prende e parte all improvviso; prende martellate in testa; Comprende cinque tasti neri del pianoforte; abbreviare un testo; Può abbreviare circa; Si può abbreviare “S”; Si dice per abbreviare ; Città sull autostrada per Tarvisio; Non circola in strada ; Bordo della strada nei circuiti automobilistici; Illuminano la strada in molti veicoli; Cerca nelle Definizioni