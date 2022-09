Piattaforma web per condividere i viaggi in auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piattaforma web per condividere i viaggi in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BLABLACAR

Significato/Curiosita : Piattaforma web per condividere i viaggi in auto

È descritta come una piattaforma di economia condivisa per gli individui per condividere lo spazio extra nelle loro case, ma in realtà lo spazio viene...

blablacar è una piattaforma web di car pooling che opera in 22 paesi. con 80 milioni di utenti è la più utilizzata al mondo. nel 2006 frédéric mazzella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

