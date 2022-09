Per gonfiare le gomme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per gonfiare le gomme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POMPA

Significato/Curiosita : Per gonfiare le gomme

Motore a 6 cilindri. in questo modello sono presenti un compressore per gonfiare le gomme, stereo con quattro altoparlanti, radio cb (optional) e sospensioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pompa (disambigua). una pompa è una macchina idraulica che sfrutta organi meccanici in movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

