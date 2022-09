Un pellame per calzature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pellame per calzature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCAMOSCIATO

Significato/Curiosita : Un pellame per calzature

Dell'utilizzo, si parla di "nappa per guanti", "nappa per abbigliamento", "nappa per calzature", ecc. molto usata anche come rivestimento dei sedili delle...

Che preferiscono un prodotto non animale. seta scamosciata, cotone scamosciato e tessuti scamosciati simili sono spazzolati, levigati o trattati chimicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con pellame; calzature; Fabbrica alte calzature ; calzature particolarmente pesanti e resistenti; Alte calzature femminili; Munito di calzature da sub; Cerca nelle Definizioni