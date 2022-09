Il pedale che manca alle vetture con cambio automatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pedale che manca alle vetture con cambio automatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRIZIONE

Significato/Curiosita : Il pedale che manca alle vetture con cambio automatico

Regolare la risposta del pedale dell'acceleratore, il cambio automatico a otto rapporti, il servosterzo e il cruise control adattivo; il ccd offre in più anche...

Sulla frizione, andando ad azionare automaticamente la frizione, in modo da distaccare i dischi frizione e ridurre la trasmissione. il frizioni di due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

