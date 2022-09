Dà un olio poco piacevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà un olio poco piacevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RICINO

Significato/Curiosita : Da un olio poco piacevole

Solventi organici. ha un odore piacevole, speziato, simile a quello del chiodo di garofano. l'eugenolo è il principio attivo dell'olio di chiodi di garofano...

L'olio di ricino è un olio vegetale molto pregiato, che viene estratto dai semi della pianta del ricino (ricinus communis). trova numerosi impieghi, tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio ; Pesce da cui deriva un olio apprezzato in medicina; L olio più adatto per condire l insalata; Due gocce d olio ; Un guaio di poco conto; poco brillante; poco irato; poco elevato; Abbastanza piacevole ma non eccellente; Le comodità che rendono piacevole la vita; piacevole zza, in particolare di alcuni luoghi; Le note di qualcosa di spiacevole ;