La non più usata corona del Papa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La non più usata corona del Papa.

Soluzione 5 lettere : TIARA

Significato/Curiosita : La non piu usata corona del papa

Cercando altri significati, vedi corona ferrea (disambigua). la corona ferrea è un'antica corona che per secoli fu usata per la consacrazione di numerosi sovrani...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tiara (disambigua). la tiara papale o triregno (in latino: thiara o triregnum) è una particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Quella sotto sale è usata per la bagna cauda; Una salsa usata a gocce nei cocktail; Una rosetta di stoffa usata come distintivo; Pianticella aromatica usata in medicina; Sono di pietra in un libro di Mauro corona ; La corona dei santi; Rinunciare volontariamente alla corona ; Ornato di corona ; Palazzo papa le dell Urbe; Estratto di un papa vero; Il copricapo papa le che culmina con una croce; Corta... scrittura papa le;