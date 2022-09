Il Jimmy presidente prima di Reagan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Jimmy presidente prima di Reagan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARTER

Significato/Curiosita : Il jimmy presidente prima di reagan

Statunitense, moglie di ronald reagan, 40º presidente degli stati uniti d'america. unica figlia di kenneth seymor robbins, un venditore di automobili, e edith luckett...

Cercando il pugile statunitense, vedi jimmy carter (pugile). premio nobel per la pace 2002 james earl carter jr., detto jimmy (plains, 1º ottobre 1924)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

