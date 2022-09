Si indossa in cantiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si indossa in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ELMETTO

Significato/Curiosita : Si indossa in cantiere

Diminutivo di elmo, identifica la derivazione dell'elmetto da tale accessorio. nel medioevo, con il termine elmetto era indicato quel piccolo elmo indossato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con indossa; cantiere; indossa la tuta spaziale; Una indossa trice come Bella Hadid; La indossa vano i Romani; indossa il camice; Quello giallo è necessario indossarlo in cantiere ; Una recinzione del cantiere ; Mandano le navi in cantiere ; Circonda il cantiere edile; Cerca nelle Definizioni