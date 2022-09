La formula di Cartesio: Cogito __ sum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La formula di Cartesio: Cogito __ sum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERGO

Discorso sul metodo. la locuzione cogito ergo sum, che significa letteralmente «penso quindi sono», è la formula con cui cartesio esprime la certezza indubitabile...

Il tantum ergo sacramentum è un inno liturgico in latino estratto (si tratta delle ultime due strofe) dal pange lingua, composto da san tommaso d'aquino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

