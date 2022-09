Le fette di pesce spada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fette di pesce spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRANCI

Significato/Curiosita : Le fette di pesce spada

Italiani usano carne di vitello (piccata di vitello), in particolare nel milanese ma è anche utilizzata la carne di pesce spada (pesce spada con capperi e limone)...

La trance è un genere di musica elettronica nato all'inizio degli anni novanta in germania. è caratterizzata da un tempo che va dai 110 ai 150 bpm, fraseggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con fette; pesce; spada; Un tipo di fette ; Le scaramazze sono imperfette ; A Genova son perfette col pesto; Accomuna processi e staffette ; Sugo brodoso con pomodoro e pesce o molluschi; Pregiato pesce ; pesce da cui deriva un olio apprezzato in medicina; pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta; Alternava la spada all aratro; La spada di Ruggiero nello Orlando furioso; La spada di Re Artù; Fiore con foglie a spada ; Cerca nelle Definizioni