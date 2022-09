L erudito toscano che forniva i libri ai de Medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L erudito toscano che forniva i libri ai de Medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Letterato vincenzo borghini, che, in occasione del matrimonio di francesco i de' medici e giovanna d'austria, dichiarò che firenze era stata fondata da...

vespasiano da bisticci (bisticci, 1421 – antella, 27 luglio 1498) è stato uno scrittore, umanista e libraio italiano. quasi nulla si conosce sulle origini...

