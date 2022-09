Il dittongo nel piatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo nel piatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosita : Il dittongo nel piatto

Traslitterata come <e> con il segno diacritico del macron anche per i testi nati in greco moderno. d'altra parte, il dittongo <e> è pronunciato [ev] e...

Microprocessori (ia-4, ia-8, ia-16, ia-32 e ia-64) internet archive ia – tipo di supernova ia – codice vettore iata di iraqi airways ia – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

