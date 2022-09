Dispiace farla barbina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispiace farla barbina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIGURA

Significato/Curiosita : Dispiace farla barbina

figura – in geometria, costruzione data da un insieme di punti, linee e superfici figura – in retorica, qualsiasi procedimento stilistico per cui vocaboli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con dispiace; farla; barbina; Quel tanto in più che esprime un dispiace re; dispiace rsi, contrirsi; dispiace averla pronunciata; dispiace rsi, rattristarsi per qualcosa; Uno che vuol farla da padrone; Si può farla spietata; farla così significa sfuggire al meritato castigo; farla significa unirsi a qualcuno per loschi fini; Cerca nelle Definizioni