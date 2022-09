Si confonde col dittongo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si confonde col dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : Si confonde col dittongo

Quasi tutte le zone si presenta il fenomeno del yeísmo, per il quale il suono della ll palatale si confonde con quello della y. si mantengono arcaismi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iato (disambigua). col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con confonde; dittongo; Offuscare, confonde re; C è chi lo confonde col dittongo; Si prende quando ci si confonde ; Li confonde per fiaschi il disattento; Il dittongo nel piatto; Il dittongo scritto in bianco; C è chi lo confonde col dittongo ; Il dittongo in piena; Cerca nelle Definizioni