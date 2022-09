Collega con la terraferma certe piccole isole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collega con la terraferma certe piccole isole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELIBUS

Significato/Curiosita : Collega con la terraferma certe piccole isole

Pertinenza. servizi regolari di traghetto operano tra la terraferma scozzese e le molte isole: questi traghetti sono gestiti principalmente da caledonian...

Altre definizioni con collega; terraferma; certe; piccole; isole; Una favolosa collega ... di Morgana; collega il PC alla linea telefonica; collega menti, relazioni fra opere; Trave che collega poppa e prua della nave; Territorio legato alla terraferma da un solo lato; Vivono sulla terraferma ; La parte di Venezia che è sulla terraferma ; Dal 1926 è la Venezia sulla terraferma ; Così finiscono i nomi di certe località lombarde; Intensa come certe tinte; Incerte zza tra il sì e il no; La madre di Melicerte ; Una serie di piccole cascate sul corso di un fiume; piccole masse a forma di globo che raccolgono un liquido vitale; Vino affinato in piccole botti di legno; Le piccole e le Grandi formano i Caraibi; Belle isole greche; La maggiore tra le Grandi isole della Sonda; isole polinesiane... nobili; Svolgono servizio con le isole ; Cerca nelle Definizioni