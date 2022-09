Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Coadiuva l arbitro con mezzi elettronici

Assistente arbitrale : comunemente detto guardalinee, è la figura che coadiuva l'arbitro nella gestione della gara, e il cui compito fondamentale è la segnalazione...

var – dipartimento francese var – fiume francese var – villaggio iraniano nella regione dello azarbaijan occidentale var – fiume romeno, affluente di sinistra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

