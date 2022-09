Città sull autostrada per Tarvisio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città sull autostrada per Tarvisio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UDINE

Significato/Curiosita : Citta sull autostrada per tarvisio

tarvisio (tarvis in friulano e in tedesco, trbiž in sloveno) è un comune italiano di 4010 abitanti in friuli-venezia giulia, il comune più orientale e...

Cercando la stazione della metropolitana di milano, vedi udine (metropolitana di milano). udine (ascolta[·info], afi: /'udine/; udin in friulano, videm... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

