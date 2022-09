L attività dei culturisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attività dei culturisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BODYBUILDING

Significato/Curiosita : L attivita dei culturisti

Discipline del sollevamento pesi e powerlifting: il gusto estetico dei culturisti e degli amanti della disciplina li spinge ad allenarsi per aumentare...

Il culturismo o cultura fisica (in inglese bodybuilding, letteralmente «costruzione [building] del corpo [body]») è una disciplina che tramite l'allenamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

