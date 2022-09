Tessuto per asciugamani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto per asciugamani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CINIGLIA

Significato/Curiosita : Tessuto per asciugamani

L'apparecchio elettrico per asciugare le mani con l'aria calda, vedi asciugamani elettrico. un asciugamano è un pezzo di tessuto o carta in grado di assorbire...

Etimologia: ciniglia glossario di tessitura velour altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su ciniglia struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con tessuto; asciugamani; Lo è il tessuto ... trasparente per gli anni; tessuto leggero detto anche velocrespo fra; tessuto tipico per bandiere; Pezzo di tessuto svenduto; Completo di asciugamani ; Gli asciugamani da mare; Grandi asciugamani da spiaggia; Sui bordi degli asciugamani ;