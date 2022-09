Si scrive sui pacchi che contengono cose delicate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scrive sui pacchi che contengono cose delicate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRAGILE

Giovanni episcopo, che risente dello psicologismo della narrativa russa (in particolare fëdor dostoevskij), e forse che sì forse che no, che esalta il mito...

Presenta fragilità fragile - a ghost story (frágiles) – film del 2005 diretto da jaume balagueró fragile – album degli yes del 1971 fragile – singolo di sting... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con scrive; pacchi; contengono; cose; delicate; scrive re in colonna; Descrive la situazione economica di una ditta; scrive ... con l anima; Si narra scrive ndo le memorie; Il paese... della pacchi a; Può essere isolante, da pacchi e adesivo; Trasporta pacchi o grandi pesi; pacchi della cartiera; contengono le frecce; Libri che contengono i significati delle parole; contengono i fagioli; contengono ossigeno; Non ne hanno le cose eterne; Attribuzione di carattere divino a cose o eventi; Offendono le cose sacre; Fare le cose velocemente: in __ e furia; Agire con delicate zza modo di dire; Bellezza, dolcezza e delicate zza; La delicate zza di chi sa come non... urtare gli altri; Gracilità, delicate zza;