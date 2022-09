Rischiara la notte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rischiara la notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PLENILUNIO

Significato/Curiosita : Rischiara la notte

Di rischiare la vita, proponendosi come sposa. il sultano accetta subito, ma mentre sta già meditando il suo delitto, la ragazza, durante la notte, inizia...

plenilunio svolge un ruolo fondamentale nel calcolo della pasqua, infatti tale festività cade generalmente la domenica successiva al primo plenilunio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con rischiara; notte; rischiara re con la propria luce; Lo si accende per rischiara re; Uno spicchio che rischiara la notte; Ciò che lo è... rischiara ; La notte di Tito Livio; Le vocali nella notte ; Sistemazione di fortuna per la notte ; Era un notte buia e tempestosa, C era una volta..