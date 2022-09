Quasi cieco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quasi cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORBO

Significato/Curiosita : Quasi cieco

Il cieco, ciecum o cecum (lat. intestinum caecum) è la porzione iniziale dell'intestino crasso e corrisponde al tratto situato al di sotto della giunzione...

Sottoporli a tortura, onde individuare i salvatori. informata da un partigiano orbo chiamato il guercio del reale scopo del circo nazista, matilde parte per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con quasi; cieco; Ordine di Protozoi con il corpo quasi sferico; quasi certe del futuro; Recita in un film ma quasi mai dice qualcosa; Misteriosa... come una poesia di quasi modo; Il supereroe cieco della Marvel; È cieco come l amore; Fra digiuno e cieco ; Tra digiuno e cieco ;