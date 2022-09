9, Un parassita trai pampini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: 9, Un parassita trai pampini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FILLOSSERA

9, un parassita trai pampini

Tristemente nota, quella associata alla vite. fra le fillossere d'interesse agrario si ricorda anche la fillossera del pero (aphanostigma piri chol.): originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

