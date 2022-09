Fatti scendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatti scendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABBASSATI

Significato/Curiosita : Fatti scendere

Ambientata su un altissimo ghiacciaio, con centinaia di maiali che venivano fatti scendere lungo la montagna dai conquistadores, ma la scena venne scartata perché...

Mentre gli altri giocatori passano sotto di esso in fila. l'arco è poi abbassato quando la canzone finisce e così viene "catturato" un giocatore. nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con fatti; scendere; Una frase da golosone: pancia mia fatti __; fatti o azioni memorabili; Traduce i fatti in numeri; fatti ... come i palloni da rugby; scendere di quota lentamente, restando orizzontale; Un palco da cui si rischia di scendere alquanto pesti; Un intimazione a scendere ; Si dice per far scendere ; Cerca nelle Definizioni