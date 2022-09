In enigmistica è anche mnemonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In enigmistica è anche mnemonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CRITTOGRAFIA

Significato/Curiosita : In enigmistica e anche mnemonica

Casa e paese) e una conclusione (u e l si sono trasferiti). enigmistica cesura (enigmistica) gioco enigmistico schema enigmistico crittografia mnemonica...

Disambiguazione – se stai cercando il gioco enigmistico, vedi crittografia (enigmistica). la crittografia (o criptografia, dal greco ptó [kryptós], "nascosto"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

