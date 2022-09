La città di sant Anselmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città di sant Anselmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AOSTA

Significato/Curiosita : La citta di sant anselmo

Ateneo sant'anselmo è un'istituzione universitaria cattolica con sede a roma, dipendente dalla santa sede presso il convento della chiesa di sant'anselmo all'aventino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aosta (disambigua). aosta (pronuncia aòsta, /a'sta/; aoste in francese, /st/; aoûta in arpitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

