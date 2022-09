Affabile, alla mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affabile, alla mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ACCESSIBILE

Significato/Curiosita : Affabile, alla mano

Maestosa, ma allo stesso tempo bella e affabile, con una corona di spighe sul capo, una fiaccola in una mano e un canestro ricolmo di grano e di frutta...

Dio accessibile a tutti (1941, ed edizioni successive) è una delle opere più note del celebre tomista padre réginald garrigou-lagrange. partendo dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 14 settembre 2022

Altre definizioni con affabile; alla; mano; affabile , mite; In modo affabile ; Né socievole né affabile ; Accogliente, affabile ; Testo destinato alla rappresentazione in scena; Il tenore nel titolo di un brano di Lucio Dalla ; Squadra di palla canestro di Sassari; Danno fuoco alla sigaretta al posto dei fiammiferi; Dopo sacro e romano ; Informano l assemblea; Lo formano il cavallo e il cavaliere in gara; Innesca la bomba a mano una volta tolta la sicura; Cerca nelle Definizioni