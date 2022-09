Vale per questo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale per questo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIÒ

Significato/Curiosita : Vale per questo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vale (disambigua). vale, dal latino valere, "stare in salute", era in latino il saluto di commiato...

ciò che inferno non è è un romanzo pubblicato nel 2014 da alessandro d'avenia. il titolo riprende una famosa citazione di italo calvino, tratta dal romanzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

