Si usa per interrompere il sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per interrompere il sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SVEGLIA

Significato/Curiosita : Si usa per interrompere il sonno

L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dall'incapacità di dormire nonostante l'organismo ne abbia il reale bisogno fisiologico. questo è associato...

Wikiquote contiene citazioni sulla sveglia wikizionario contiene il lemma di dizionario «sveglia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sveglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con interrompere; sonno; interrompere una Fase Rem; Accessorio necessario a interrompere il sonno; Verbo... che può interrompere una battuta; Può interrompere il match; Il dio del sonno ; sonno prolungato; Lo è il sonno di chi si sveglia facilmente; Una fase del sonno sigla; Cerca nelle Definizioni